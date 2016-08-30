Грозный, 30 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В эти дни паломники из субъектов Северо-Кавказского федерального округа отправляются в хадж. Однако, как и в прошлом году, квота на посещение хаджа, выделенная на округ, будет использована не полностью.

ezhajjgroup.com Хадж

Так, из Чечни в Саудовскую Аравию отправятся, по информации представителя Духовного управления мусульман республики, 1526 человек. В то время, как квота, выделенная региону, составляет 2600 мест.

В Ингушетии записались на совершение хаджа всего около 500 человек. По квоте, выделенной республике, посетить святые места могли всего 1400 человек. Причем в апреле нынешнего года в комитете по хаджу говорилось, что число жителей Ингушетии, которые смогут совершить паломничество в Мекку в 2016 году, увеличено до 2000 человек. Однако желающих набралось только треть от первоначально заявленной квоты.

Напомним, в прошлом году Чечня и Ингушетия стали единственными из северокавказских регионов, кто полностью освоил все выделенные им квоты на хадж.

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Отметим, что недостатка в желающих отправиться в хадж нет в Дагестане. Отсюда вылетят в Мекку 6400 человек, что на 200 паломников меньше, чем в прошлом году. При этом квота, выделенная субъекту в 2016 году, составляла всего 6000 мест.

Превысило квоту и число жителей Ставрополья, желающих посетить святые для каждого мусульманина места. Отсюда в хадж отправятся 210 человек. Еще 37 мест выделила паломникам из Ставропольского края Чечня.

Координационному центру мусульман Северного Кавказа для Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгеи выделено в текущем году 1100 мест. В паломничество из КЧР в нынешнем году отправятся около 100 человек, что на 21 человек меньше, чем годом ранее. При этом число выделенных мест на республику составляет 350. Как будут освоены места, распределенные другим регионам, пока не уточняется.

Всего в 2016 году с Северного Кавказа в Саудовскую Аравию будет совершено 15 авиарейсов с паломниками на борту из аэропортов Минеральные Воды, Грозный и Магас. Будут доставлены к месту совершения хаджа около 4000 жителей округа.

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Дагестану выделена самая большая квота на участие в хадже

Основная причина того, что субъекты не справляются с квотой на хадж, как и в прошлом году — высокая стоимость поездки. Так, по словам начальника отдела по хаджу и умре ДУМ Карачаево-Черкесии Джетула-Хаджи Тамбиева, в 2016 году стоимость перелета прямым рейсом в Саудовскую Аравию составляет $3200, а с пересадкой в Арабских Эмиратах с дальнейшим следованием в Мекку и Медину автобусом — $2450.

Отметим, в Дагестане в 2016 году была существенно снижена цена на путевки — с 200 тысяч рублей в прошлом году до 110−120 тысяч рублей в нынешнем. Результат налицо: если в 2015 году 3500 путевок из 6200 мест по квоте никто не выкупил из-за высоких цен на билеты, то в нынешнем году из республики в хадж смогли отправиться уже 6400 человек.