Москва, 30 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ) ухудшило прогноз снижения ВВП в 2016 году с 0,2% до 0,6%. Об этом пишет во вторник, 30 августа, газета «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спад

«Прогноз ухудшен, несмотря на некоторое увеличение ожидаемой среднегодовой цены барреля нефти (с $40 до $41), а также повышение темпов роста зарплатного фонда и снижение прогноза по инфляции в 2016 г. с 6,5 до 5,8%», — говорится в сообщении.

По оценкам министерства, в июле текущего года в РФ произошло небольшое замедление экономики, а именно — ускорение темпов ее падения. При этом ухудшены показатели и по росту экономики на предстоящие 2 года (2017−2019 гг.) в сравнении с прежним, апрельским, прогнозом.

Издание отмечает, что при рассмотрении министерством варианта прогноза «базовый плюс», подготовленного Минэкономразвития на основе более высоких цен на черное золото в 2017—2019 гг., экономика РФ продемонстрирует лучшее результаты, чем в базовом прогнозе.

«В сравнении с 2015 г. экономика к началу 2020 г. вырастает на 3,8% в базовом и на 5,8% в «базовом плюс» варианте, подсчитало Минэкономразвития», — говорится в сообщении газеты.