Белокуриха, Алтайский край, 30 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Алтайские туроператоры уже начали реагировать на решения Госсовета, президиум которого на прошлой неделе заседал в алтайском городе-курорте Белоеуриха. И если относительно предложения губернатора Алтайского края Александра Карлина (о введении курортного сбора, — прим. ИА REGNUM ) мнения разделились, то присвоение «звездности» санаториев, в большинстве своем, нашло поддержку. Об том 30 августа сообщают «Наши новости».

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Вместе с тем, эксперты подчеркивают: к составлению рейтинга нельзя подходить шаблонно: для медицинских услуг санатория должна быть введена отдельная «звездность» с особыми методиками оценки.

Что касается предложения Госсовета установить курортный сбор на территории Алтайского края, то здесь специалисты не пришли к единому мнению. С одной стороны, выплаты с каждого туриста в размере 50−100 рублей смогут пойти на экологические нужды и обустройство инфраструктуры. С другой, ряд туроператоров считают меру преждевременной для края. Ведь обычно курортный сбор вводят на тех территориях, где турбизнес достиг наивысшей точки развития, и туристы понимают, за что платят.

«Нагрузку будет нести «белый бизнес», а те, кто работал на рынке недельно, так на нем и останется. И еще за них нужно будет платить: справедливостью тут не пахнет», — считает член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белокурихе 26 августа провели заседание президиума Госсовета по вопросу развития санаторно-курортных комплексов. Для удобства россиян председательствующий на нем Владимир Путин предложил награждать «звездами» не только гостиницы, но и санатории.