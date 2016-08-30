Брюссель, 30 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. На саммите «Группы двадцати», который пройдет в китайском Ханчжоу в 4−5 сентября, Евросоюз объявит о готовности создать новое партнерство с Великобританией, покинувшей сообщество после референдума летом этого года. Об этом журналистам в Брюсселе заявил европейский дипломатический источник.

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«На саммите G20 мы только можем заверить партнеров, что мы сделаем все возможное, чтобы создать новые рамки для партнерства с Великобританией. Наша задача — довести этот сигнал», — отметил дипломат.

Источник добавил, что выход Великобритании из ЕС должен, в первую очередь, обсуждаться на уровне обеих сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% голосов оказалось на стороне выхода Великобритании из состава ЕС. В голосовании приняло участие большинство граждан страны.