Таллин, 30 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Между ожидаемой и реальной зарплатой в Эстонии сохраняется значительный разрыв, который продолжает увеличиваться. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на выводы исследования «Тенденции рынка и оплаты труда», опубликованной Агентством информации о заработной плате.

maaleht.delfi.ee Зарплата в Эстонии

Сообщается, что в данный момент работники и ищущие работу в Эстонии в среднем рассчитывают получать зарплату в размере 1434 евро в месяц (нетто), при этом в реальности средняя зарплата по положению на апрель 2016 года составляла 913 евро, то есть почти на 40% меньше ожидаемой.

В исследовании также отмечается, что за год ожидания по зарплате увеличились на 10% с 1304 до 1434 евро, в то время как реальная зарплата выросла примерно на 5% с 871 до 913 евро. При этом медианная нетто-зарплата (меньше которой получает половина работников, а другая половина получает больше) составила 800 евро в месяц при работе на полную ставку. Годом ранее эта сумма составляла 768 евро. Оценка работниками своего материального положения несколько улучшилась по сравнению с 2015 годом. Так, почти 20% работников оценили это положение как хорошее или очень хорошее (в прошлом году 14%). При этом около 29% назвали свое материальное положение плохим или очень плохим (осенью прошлого года 33%).

Отмечается, что при этом меньше средней нетто-зарплаты получали 61% респондентов исследования. Наибольшее число респондентов получали зарплату в размере от 500 до 899 евро в месяц. При этом практически все работники были бы готовы сменить место работы, если на новом месте им предложили бы 30%-ную прибавку к зарплате, а половина работников готова перейти на более интересную работу.

Также сообщается, что более половины работодателей сталкиваются с нехваткой необходимых работников. Наибольший дефицит наблюдается среди специалистов, техников и квалифицированных рабочих. Из-за необходимости активнее привлекать работников 52% работодателей в прошлом году повысили зарплаты, а 27% — улучшили возможности для получения прибавок к зарплате.

В исследовании рынка труда и зарплат в Эстонии принимали участие 10 773 наемных работника и свыше 7000 работодателей.