Москва, 30 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Российский новый университет и издательство «Просвещение» объявили результаты девятой версии Общероссийского рейтинга школьных сайтов. Об этом сегодня, 30 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе проекта.

На уроке

В рейтинге-2016 приняли участие 2394 школ: заявки на участие прислали 4000 учебных заведений, но 1606 из низ не прошли предварительный этап — самообследование.

Максимально возможный 100 — процентный балл показали 637 участников, то есть каждый четвёртый сайт, что, по словам организаторов, является своеобразным рекордом. Ещё 859 сайтов выполнили более 90% критериев и тоже попали в категорию сайтов высокого уровня.

Таким образом, в новой версии рейтинга зафиксировано 1496 сайтов высокого уровня, что составляет 62,5%. В предыдущие годы доля участников с такой оценкой оставалась в пределах 25−30%.

«Победа в рейтинге даёт школе имиджевые преимущества — она может получить диплом и вывесить у себя почётный знак «Сайт высокого уровня». Основная выгода для школ и учителей — не победа, а именно участие. Это прекрасная возможность получить внешнюю оценку своей деятельности, получить бесплатные консультации экспертов рейтинга, структурировать информацию на своем сайте, пересмотреть способы подачи, что-то обновить, улучшить, посмотреть на результаты деятельности коллег», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор проекта Елена Королева.

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Высокими результатами участники рейтинга во многом обязаны усовершенствованиям девятой версии портала, разработанным с учетом общих пожеланий. В частности, была оптимизирована система взаимодействия между создателями сайтов и экспертами рейтинга. Обратиться к эксперту за консультацией пользователи теперь могут напрямую, что позволяет исправить найденные ошибки ещё до объявления окончательных итогов.

По словам организаторов рейтинга, девятая версия программы полностью себя оправдала. «Нововведения позволили существенно повысить уровень сайтов-участников рейтинга. После консультации с экспертом и соответствующих исправлений участники могли существенно улучшить результаты своих сайтов — а значит, и их качество. Разница между первой и второй экспертизами могла составлять пять, десять и более баллов», — рассказывает Елена Королева.

Около 300 участников проекта также приняли участие в конкурсе «Выбор Просвещения», в котором издательство «Просвещение» определило победителей в двух номинациях: Лучший педагогический проект и Лучший методический проект. Первые места получили соответственно сайт учителя химии Галины Малютиной из Ростова-на-Дону и сайт воспитателя Людмилы Барабошкиной из города Бугульмы Республики Татарстан.

Специальным призом от издательства «Просвещение» за развитие современной информационно-образовательной среды с помощью учебно-методических материалов издательства «Просвещения» был отмечен сайт учителя английского языка Юлии Чугуровой из Самары.

Как сообщают организаторы, дополнительные конкурсы и срезы внутри рейтинга в дальнейшем будут всячески приветствоваться. «Это даёт ещё одну значимую оценку профессионального сообщества. Бывают случаи, когда по формальным критериям рейтинга и даже по юзабилити сайт набирает много баллов, но опубликованные материалы оставляют желать лучшего. Такие конкурсы могут решить не только проблему наличия необходимой информации, но и проблему её качества», — комментирует Елена Королева.

На вопрос о том, будет ли рейтинг запущен на следующий год, организаторы отвечают однозначное «да». Главный вопрос здесь — в получении финансирования. Других конкретных планов у рейтинга пока нет, однако предполагается, что в дальнейшем система может стать площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом всех участников школьной информационно-образовательной среды России.