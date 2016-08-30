Киев, 30 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Завтра, 31 августа, на рассмотрение украинского правительства поступит стратегия возвращения ДНР, ЛНР и Крыма в состав Украины. Об этом вчера, 29 августа, в эфире украинского телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает ИА REGNUM.

Он уточнил, что «разработанная стратегия деоккупации будет представлена в закрытом режиме». «Надеюсь, что в среду, если все будет идти по плану, не будет каких-либо чрезвычайных событий, в Кабмине будет представлена эта стратегия… Там очень много моментов, которые будут закрыты к доступу. «Дорожная карта» будет обнародована после одобрения кабинетом министров», — сказал Тука.

Замминистра сообщил, что согласно последним социсследованиям, более 90% населения Украины позитивно или нейтрально относится к переселенцам из Донецка, Луганска и Крыма. «Читая отчеты статистических исследований, я сам поймал себя на мысли, что я находился под влиянием определенных штампов. К примеру, я был искренне уверен, что большинство украинцев негативно относятся к переселенцам. Такой же точки зрения придерживаются и переселенцы. Выявилось, в среднем по Украине 93% наших сограждан или позитивно, или нейтрально относятся к переселенцам. Нет отторжения, нет противостояния», — отметил Тука.

По его словам, в 2015 году в Украине до 13% населения приняли участие в волонтерском движении на поддержку украинских войск и переселенцев. «С моей точки зрения, это почти ничего. Извините, что так говорю. Я провел четыре дня на Закарпатье. Там нет войны. Если говорить откровенно, ее нет и в Киеве… Исходя из общего количества населения довольно небольшое число пошло в волонтерское движение», — сказал Тука.

Напомним, 25 июля Тука заявлял, что правительство не рассматривает военный путь для возвращения отдельных регионов Донбасса. По его словам, Украина применяет «военно-политическую» стратегию. Он считает, что сначала необходимо полностью прекратить огонь, а затем «обновлять горизонтальные отношения между населением: сначала смягчение, а потом, надеюсь, и полная отмена любых ограничений относительно передвижения товаров». «В той стратегии, которую мы предлагаем, которую разрабатываем, речь не идет о возвращении Донбасса военным путем… Сейчас вес грузов на физическое лицо может достигать 50 килограмм. К изменениям порядка, которые сейчас рассматриваются СБУ, мы подали варианты — от 200 до 500 килограмм на каждого человека», — рассказал Тука.