Москва, 30 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Образование не та сфера, которая требует резких преобразований. Здесь должно быть только поступательное движение. Об этом сегодня, 30 августа, заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

«Мы должны пересмотреть и оценить то, что было, взять лучшее то, что есть. Страхи здесь напрасны», — говоря о возможных реформах в образовании.