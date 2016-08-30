Рига, 30 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. 40% живущих за рубежом латвийцев пытались вернуться в Латвию, однако глубоко разочаровались в своей родине и вновь покинули ее, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете, сообщает портал Delfi.lv.

Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США Иммигранты

Даже при том, что большая часть уехавших латвийцев нашли себе лишь низкоквалифицированную работу, посол по вопросам диаспоры Петерис Карлис Элфертс уверен, что мигранты — на самом деле огромный потенциал. «Граждане Латвии живут в более чем 130 странах мира, и это ценность, которую нам следует использовать». Использование, размышляет Элфертс, может выражаться в экспорте производимых в Латвии продуктов или налаживании неких «контактов».

Так, живущие за рубежом латвийцы ежегодно вкладывают в экономику Латвии около 500 миллионов евро, подчеркнул Элфертс. Латвия, в свою очередь, также делится деньгами — за границу уходит несколько миллионов евро. Помимо этого создаются различные организации, помогающие сохранить «латышский дух» и в других странах.

Элфертс привел пример, когда Латвия поддержала создание Всемирной организации латышской молодежи. «Это важно. Ведь молодежь находится в поисках своего «я», поэтому в это время нужно привить им чувство принадлежности к Латвии. Если у уехавшего есть друзья в Латвии, то он остается латышом, иначе происходит быстрая ассимиляция», — пояснил посол.

Напомним, абсолютное большинство латвийцев, проживающих за границей (78%) уверены, что правительство Латвии не интересует их судьба, 59% эмигрантов никогда не слышали о государственном плане реэмиграции, 30% не собираются возвращаться никогда (даже в старости) и ни при каких условиях. Таковы выводы крупнейшего исследования латвийских эмигрантов, проведенного специалистами Института философии и социологии Латвийского университета. В исследовании приняли участие 14 068 латвийцев, постоянно проживающих в 118 странах мира. Респонденты отвечали на вопросы, связанные с причинами переезда из Латвии, возможным возвращением, удовлетворенности самыми разными аспектами жизни в эмиграции, занятости и образовании, коммуникации с коренными жителями страны проживания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ежедневно из Латвии на жительство в другие страны переселяются 52 человека, а переезжают в Латвию — только 28 человек, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением данные за 2014 год.

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