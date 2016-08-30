Чебоксары, 30 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполнявшего обязанности начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Цивильский». Его обвиняют во взяточничестве, воспрепятствовании законному бизнесу, побоях, сокрытии официальных документов, подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По версии следствия, в августе 2015 года в Цивильске обвиняемый незаконно освободил от административной ответственности сельхозпредприятие, в котором четверо трактористов не прошли предрейсовый медосмотр, а один из них был лишен права управления транспортными средствами. Следствие полагает, что за это злоумышленник получил от предприятия мясную продукцию на 180 рублей — куриную колбасу и копчёную курицу.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый также препятствовал бизнесу местной жительницы, организовавшей в Цивильском районе специализированную автостоянку. «В частности, он требовал от 500 до 1 тыс. рублей за каждый автомобиль, задержанный автоинспекторами и помещенный на спецстоянку. В противном случае он обещал не направлять сюда задержанный транспорт, что существенно снизило бы прибыль предпринимателя, а при необходимости — принять все меры по закрытию площадки», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие считает, что в результате в июле 2014 года сотрудница автостоянки была вынуждена перечислить на зарплатную карту обвиняемого 13 тыс. рублей в качестве взятки. «Несмотря на это, он давал подчиненным незаконные указания не направлять задержанный транспорт на эту спецстоянку, хотя она и была ближайшей от места совершения водителями административных правонарушений», — говорят в региональном СУСК.

В декабре 2015 года обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины. В МВД по Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. По уголовному делу допрошено около 50 свидетелей.

Напомним, в феврале 2016 года в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении другого полицейского, который, по данным следствия, забрал со штрафплощадки машину, находящуюся в розыске. Следствие считает, что после этого он установил на него другой регистрационный знак и использовал в личных целях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии 2016 года возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение в коррупции по оконченным уголовным делам было предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). В том числе в преступлениях уличены шесть человек, которые занимали различные должности в правоохранительных органах — им предъявлено обвинение в совершении 22 преступлений.