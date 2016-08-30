Рига, 30 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года в Латвии наблюдался самый медленный рост заработной платы в годовом выражении с момента снижения зарплат во время кризиса (2009−2010 гг.). Также общий рост заработной платы в 2016 году замедлится по сравнению с 2015 годом, сообщает LETA.

fastestlaps Латвийские латы с

Во второй половине года темп прироста заработной платы может немного увеличиться, такой прогноз высказала старший референт департамента структурной политики народного хозяйства Министерства экономики Иева Шнидере. Так, в ближайшие месяцы повышение темпа роста зарплат обеспечит реализация программ поддержки из фондов Европейского союза во второй половине года. Шнидере также отметила, что в 2016 году средняя брутто-зарплата в Латвии продолжает расти, однако темпы ее прироста стали намного более медленными, чем в 2015 году.

Как стало известно, в 2016 году во втором квартале заработная плата увеличилась на 3,3% по сравнению с тем же периодом год назад и составила 838 евро (до вычета налогов). В частном и государственном секторах зарплаты выросли соответственно на 3,3% и на 3,2%. А средняя брутто-заработная плата в государственном секторе во втором квартале 2016 года была на 8,9% выше, чем в частном секторе — соответственно 885 евро и 813 евро. Также во втором квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года средняя нетто-зарплата увеличилась на 2,9%. Реальная нетто-зарплата выросла на 3,6%, чему способствовало увеличение покупательной способности работающих из-за снижения потребительских цен.

В свою очередь, экономист Swedbank Агнесе Буцениеце, сообщила, что данные по месяцам показывают большую неустойчивость в секторе. Так, например, в апреле зарплаты выросли всего на 1.7%, а в мае — уже на 4.7%. Такие колебания могут свидетельствовать об известной ненадежности, добавила Буцениеце.

«В 2016 году латвийская экономика растет немного медленнее, чем ожидалось, на что в большой мере повлияло падение инвестиций. А задержка освоения фондов Европейского союза болезненнее всего повлияла на строительную отрасль. Однако во второй половине этого года с возвращением денег фондов строительная отрасль возможно начнет понемногу приходить в себя, что положительно повлияет на экономический рост, и будет способствовать уменьшению безработицы. А это в свою очередь, повысит давление на зарплаты, поэтому мы по-прежнему надеемся, что в этом году уровень прироста зарплат составит 5−6%», — отмечает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что несмотря на рост внутреннего валового продукта, темпы роста замедляются, и страна должна быть готова к новому кризису. Он также отметил, что не только экономика Латвии замедляет свое развитие, но и экономика ЕС в целом.

Напомним, примерно треть ВВП Латвии образуется из налогов, однако при одинаковой системе с Эстонией в Латвии налоги создают 28% от ВВП, а в Эстонии 32%. Причины этому — огромная теневая экономика и очень сложная система льгот, которая деформировала заинтересованность предпринимателей платить налоги.