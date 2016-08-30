Анкара, 30 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум.



Haberkita.com Турецкая артиллерия

Вооруженные силы Турции нанесли артиллерийские удары по 21 позиции террористов в городе Джераблус на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата», заявили 30 августа в командовании операции. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно распространенному военными заявлению, артиллерия Турции обстреляла 21 позицию террористов в самом городе и на прилегающих к нему территориях.

В то же самое время, авиация коалиции США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла удары по двум позициям группировки в Джераблусе.

Напомним, целью операции является очистка граничащих с Турцией территорий севера Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» ((организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также недопущение появления на границе страны единого курдского объединения.