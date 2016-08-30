Владивосток, 30 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. На территории Приморья продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Местами стихия пошла на спад, однако к некоторым населённым пунктам затишье не относится. Рабочие убирают поваленные сильными порывами ветров деревья, устанавливают новые опоры ЛЭП, а муниципальные службы и спасатели тем временем откачивают воду с подтопленных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Уссурийский городской округ

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В Артёмовском городском округе из-за ливневых дождей и сильного ветра отключена электроэнергия в 20 многоквартирных домах: с утра эта цифра достигала отметки в 35 объектов. Аварии наблюдаются на улицах Каширская, Ворошилова, Днепровская. На одной из тепловых подстанций протекла крыша, поэтому работа подстанции приостановлена.

После падения дерева на улице Пархоменко были повалены две опоры ЛЭП. Как сообщало ИА REGNUM, именно из-за этого без электроснабжения остались 28 многоквартирных домов, в которых проживают почти 2,5 тысячи человек.

По словам начальника управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артёмовского ГО Галины Волошиной, новые опоры устанавливает Артёмовская электросетевая компания. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Приморскому краю добавили, что для столбов уже пробурены скважины, столбы завезены, после их установки рабочие приступят к монтажу проводов.

В Уссурийском городском округе аэромобильные группировки Амурского спасательного центра МЧС России расчищают русла рек на паводкоопасных направлениях. На указанной территории в зону подтопления попали три многоквартирных дома в Новоникольском проезде. Для отвода воды пришлось убирать водопропускные трубы. Здесь же стихия ударила по частному сектору: улицы Раздольная, Горького, Дзержинского и Пионерская. Подтоплена местами оказалась и дорога, специалисты продолжают откачку воды.

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В Находкинском городском округе уже выпало более 60% месячной нормы осадков. Сильные порывы ветра повалили тополь на улице Ленинградская, из-за чего временно была отключена электролиния. О подтоплении дорог не сообщается. Решается вопрос о ликвидации последствий размытия грунта, который вызвал частичное обрушение подпорной стенки береговой линии из габионов. Общественный транспорт, кроме дачных линий, ходит в штатном режиме.

В целом по Приморском краю приусадебные участки подтоплены в четырёх населённых пунктах Кавалеровского района, там же подтоплена 81 придворовая территория. Легковушкам закрыли проезд на двух трассах Яковлевского района. Нарушения электроэнергии, помимо Артёмовского ГО, наблюдаются в Лазовском районе субъекта.

По данным Примгидромета, самые интенсивные дожди уже прошли в южных и восточных районах Приморья. Так, в посёлке Сосуново выпало 289 миллиметров осадков — более трёх месячных норм. В Лазо — 115 миллиметров, Ольге — 107 миллиметров, Кавалерово — 99 миллиметров.

«Тайфун Lionrock выйдет в акваторию Японского моря в среду, 31 августа. Сегодня тропический шторм резко изменит траекторию, повернёт на северо-запад и через Сангарский пролив выйдет на север, трансформируясь в циклонический вихрь. Подобной траектории движения тайфунов не наблюдалось последние 50 лет», — прокомментировал главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, к мощному тайфуну Lionrock заблаговременно начали готовиться не только на Дальнем Востоке России, но и в Японии. Сегодня утром, 30 августа, стихия начала приближаться к префектуре Фукусима, вечером её ждут в префектурах Иватэ и Мияги. Муниципалитеты подготовились к эвакуации и приняли решение о создании убежищ. Частично население уже покинуло свои дома. Отменено около 100 авиарейсов.