Москва, 30 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Москве, 30 августа, проходят судебные заседания по материалам задержаний голодающих очередников столицы у офиса «Единой России» в Банном переулке. Как сообщается на сайте Мещанского районного суда столицы, слушания по делу об административном правонарушении предусмотрены статьей 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Участниками судебных процессов являются 13 жилищных очередников и представители ОМВД Мещанского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание очередников у здания «Единой России»

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц судебного процесса, глава движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, бессрочная голодовка очередников продолжается. «Ничего не отменяли. Сейчас мы, как переходящая эстафета, стоим по два человека с одиночными пикетами в Банном переулке. После последних разов задержаний больше нет», — сообщила она.

Мартьянова добавила, что 26 августа 2016 года очередники провели акцию протеста у Белого дома. «Мы назвали это флешмоб. А еще планируем провести акцию 8 сентября», — уточнила очередница.

Напомним, 10 августа 2016 года в Мещанском суде прошли первые слушания по делу очередников, на которых стало известно, что сотрудники ОМВД Мещанского района не признали свои подписи в протоколах. В связи с открывшимися обстоятельствами, судебные процессы были перенесены на 30 августа.

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Впервые представителей движения «Очередники Москвы» задержали 1 июля 2016 года, когда была объявлена бессрочная голодовка возле здания приемной «Единой России» в Банном переулке города Москвы. Голодающие очередники разбили палаточный лагерь и проводили пикеты. Участники акции протестовали против того, что долго не могут получить квартиры. Во время протестных акций, сотрудники полиции неоднократно увозили нескольких очередников в Мещанское отделение.

Читайте также: В Москве на акцию протеста голодающие очередники вышли с депутатами — фото4 августа 2016 года лагерь очередников снесли, нескольких человек снова задержали, однако вскоре отпускали без составления протоколов.