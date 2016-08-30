Москва, 30 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму правительством РФ законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве определяет особенности правового положения некоммерческих организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 На даче

Формы

Предлагается отказаться от такой организационно-правовой формы, как садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив. При этом садоводческие или огороднические потребительские кооперативы вправе преобразоваться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (в случае, если они созданы для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства). Одновременно предлагается отказаться от такой формы, как садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство.

Для исключения дублирования законопроектом предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества).

Сооружения

Для устранения правовой неопределенности также предлагается отказаться от понятия «жилое строение», которое не предусмотрено Жилищным кодексом РФ, а также не используется в других нормах федерального законодательства. Вводятся понятия, в частности, садовый дом — «сооружение сезонного или вспомогательного использования, предназначенное для отдыха и временного пребывания людей, для размещения которого не требуется выдачи разрешения на строительство, не имеющее подземных сооружений. А также хозяйственные постройки — «сооружения, предназначенные для хранения хозяйственного инвентаря, сельскохозяйственной продукции, а также гаражи, сараи, бани, дворовые уборные, теплицы, навесы, погреба, колодцы, помойные и компостные ямы, мусоросборники, иные временные постройки.

Взносы и пени

Согласно законопроекту, взносы в товариществе могут быть следующих видов: вступительные взносы; членские взносы и целевые.

Целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет такого товарищества по решению общего собрания членов товарищества, определяющего их размер и срок внесения, в порядке, предусмотренном уставом товарищества, для создания или приобретения необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования, а также на покрытие расходов, образовавшихся при осуществлении мероприятий, утвержденных решением общего собрания членов товарищества.

Их размер может отличаться для отдельных членов товарищества, если это обусловлено различным объемом использования имущества общего пользования, зависящим от размера садового (дачного) или огородного земельного участка и (или) суммарного размера площади объектов недвижимого имущества, расположенных на данных земельных участках, а также размера доли в праве общедолевой собственности на земельный участок и (или) объекта недвижимого имущества, расположенного на нем, в случаях и на условиях, которые предусмотрены уставом товарищества.

Размер вступительных и членских взносов определяется на основании финансово-экономического обоснования, утвержденного общим собранием членов товарищества.

Уставом товарищества может быть установлен порядок взимания пени в случае несвоевременной уплаты взносов. В случае неуплаты взносов и пени в течение более шести месяцев товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.

Взносы для всех

Ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства на землях товарищества без участия в нем может осуществляться правообладателями садового (дачного) или огородного земельного участка, не являющимися членами товарищества, следует из текста документа. Граждане — не члены товарищества вправе использовать имущество общего пользования наравне и в объеме, установленном для члена товарищества. При этом они обязаны осуществлять плату за создание и использование имущества общего пользования товарищества в порядке, определенном уставом товарищества.

Суммарный ежегодный размер уплачиваемых ими денежных средств за создание и использование имущества общего пользования товарищества не может превышать суммарный размер целевых и членских взносов члена товарищества, рассчитанных в порядке, предусмотренном уставом товарищества. В случае невнесения платы она взыскивается товариществом в судебном порядке.

Переходные положения

Перерегистрации некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не требуется.

В случае принятия их членами решения об осуществлении деятельности по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства или иной деятельности, не связанной с ведением садоводства, огородничества и дачного хозяйства, такие товарищества должны внести соответствующие изменения в свои уставы до 31 декабря 2020 года.

В случае, если на всех земельных участках, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами до дня вступления в силу предлагаемого законопроекта для ведения садоводства или дачного хозяйства, расположены объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома), такая некоммерческая организация вправе провести реорганизацию в форме преобразования в товарищество собственников жилья. Проведение такой реорганизации допускается после изменения вида разрешенного использования таких земельных участков на вид разрешенного использования, предусматривающий индивидуальное жилищное строительство, следует из текста документа.

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