Калуга, 30 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум.



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Сегодня, 30 августа, Калужская область будет представлена на открывшемся двухдневном германо-российском экономическом форуме в Нижней Саксонии (Германия).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках форума планируется обсуждение перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Германией, а также совместных инвестиционных проектов. С презентацией новых возможностей и условий для инвестирования в Калужской области выступит заместитель губернатора области Владимир Попов.

Участники форума — представители государственной власти, топ-менеджмент крупного и среднего бизнеса Нижней Саксонии и других регионов Германии, реализующих проекты в сфере металлургии, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики.

Программой мероприятия предусмотрена дискуссия с участием представителей Торгово-промышленной палаты РФ, Российского фонда прямых инвестиций, Торгово-промышленной палаты Ганновера, а также министерства экономики Нижней Саксонии о состоянии двусторонних отношений и изменениях в российской экономике с учетом политической конъюнктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия занимает ведущее место среди зарубежных стран в объеме иностранных инвестиций в экономику Калужской области. Доля внешнеторгового оборота с Германией за I полугодие 2016 года составила 28% от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области и также 30,4% от внешнеторгового товарооборота калужского региона со странами дальнего зарубежья. На территории области реализуются инвестиционные проекты: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»; ООО «Бентелер Аутомотив» по производству деталей и модулей подвесок; три предприятия концерна Continental; ООО «Шердель Калуга», производство каркасов сидений для легковых автомобилей; ООО «ФУКС ОЙЛ» по производству смазочных и сопутствующих материалов; ООО «АИС Аутомотиве Интериор Системс» по литью пластмасс под давлением (компания создана на территории ОАО «Агрегатный завод» в городе Людиново); ООО «МАЛЕ РУС», складской комплекс для поставки продукции на заводы автопроизводителей индустриального парка «Ворсино»; ООО «Хемофарм» по производству лекарственных препаратов; компании агробизнеса — Grimme, Lemken, Wolf System, Big Dutchman и российско-немецкое предприятие «ЭкоНива-Калуга» (в агротехнологическом центре «Детчино»). В Калужской области зарегистрировано порядка 10 российско-германских совместных предприятий