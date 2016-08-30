Рига, 30 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Российский артист Олег Газманов, внесенный в списки персон нон-грата Латвии и Литвы, подаст в суд на эти государства, сообщает портал Delfi.lv. Также певец заявил, что собирается искать помощи правительства России в составлении иска против Латвии и Литвы.

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Газманов

«Я хочу, чтобы наше правительство помогло мне найти правильного адвоката и составить иск. Потому что один я не справлюсь. Я не юрист. Да, я готов к этому (судиться). И с Латвией тоже. Я купил в Юрмале квартиру в свое время. Теперь меня не пускают в мой собственный дом. Хорошо, если они считают, что они имеют на это право, то пусть мне вернут деньги, которые я потратил на эту квартиру. И пусть они отчитаются не передо мной, а перед судом», — заявил Олег Газманов.

Напомним, летом 2014 года Латвия внесла в «черный список» российских артистов Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию, актеров Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позицией по присоединению Крыма к РФ.

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