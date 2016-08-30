Москва, 30 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Более 100 российских спортсменов просят допустить их к участию в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро в индивидуальном порядке, сообщает 30 августа пресс-служба Параолимпийского комитета России.

government.ru Российские паралимпийцы

По словам председателя исполкома, первого вице-президента Параолимпийского комитета России Павла Рожкова, атлеты подали индивидуальные обращения в Международный параолимпийский комитет о допуске на Игры-2016.

Речь идет о более чем 100 спортсменах из 266 кандидатов на участие в Играх. От заявок воздержались 54 участника командных видов спорта, в частности, волейбола сидя, голбола, футбола 5×5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России отстранена от участия в Параолимпийских играх 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Параолимпийского комитета РФ, касавшуюся отстранения российской сборной.