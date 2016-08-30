Владивосток, 30 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Во Владивостоке сотрудники спецслужб провели успешную операцию по задержанию членов преступной группы, которые организовали канал поставки оружия в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

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«В августе проведена комплексная операция по пресечению деятельности преступной группы, причастной к организации канала поставки в Дальневосточный федеральный округ, легко деактивированных средств поражения с последующей их модернизации в подпольном цеху на территории Владивостока и реализацией представителям криминальных структур Приморского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор и шесть членов преступной группы были задержаны с поличным при сбыте очередной партии оружия. По местам проживания и работы задержанных были изъяты крупная партия огнестрельного боевого оружия, а также боеприпасы и приспособления для бесшумной стрельбы.

«Пресечена деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия (токарно­-фрезеровочные станки, слесарное оборудование, схемы, чертежи по изготовлению оружия)», — говорится в сообщении.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ. Расследование продолжается.