Берлин, 30 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум.



pixabay.com Турецкий флаг

Европейский комиссар ФРГ по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер заявил 30 августа, что велика вероятность того, что Турция не станет членом ЕС, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Скорее всего, это будет вопросом, который будет рассмотрен после ухода Эрдогана», — отметил Эттингер в интервью изданию Bild.

«С учетом нынешних условий вступление Турции не является реалистичным», — подчеркнул он, добавив, что это может пройти только в следующем десятилетии.

28 августа вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что, по его мнению, присоединение Турции к ЕС не произойдёт в течение политической карьеры Габриэля. Он отметил, что Евросоюз не сможет принять Турцию, даже если Анкара выполнит все требования.