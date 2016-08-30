Москва, 30 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Власти Москвы объявили конкурс на определение подрядчика для создания автоматизированной навигационной системы, которая должна упорядочить трафик движения грузовиков в столице. Начальная цена контракта составляет 43,7 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

DariuszSankowski Автомобильный навигатор

В ведомстве отметили, что данная система позволит сформировать маршруты дальнобойщиков, а также контролировать движение грузового транспорта массой более 12 тонн по территории города и межрейсовой стоянки. Так, будущему подрядчику предстоит создать сервис, который позволит упорядочить трафик движения грузовиков, обеспечить контроль над соблюдением регуляторных ограничений движения и выявлять нарушения.

«Согласно документации, максимальное время построения «типового маршрута» не должно превышать 10 секунд. Под типовым маршрутом понимается маршрут, содержащий до 50 пунктов для осуществления операций хранения, отстоя, разгрузки, погрузки, въезда и выезда», — заявили в пресс-службе.

Новый сервис должен обрабатывать не менее 5 тысяч обращений в сутки на выполнение основных функций системы: построение маршрутов, предоставление информации о маршрутах и нарушениях. На разработку системы подрядчику отводится 6 месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве в апреле 2016 года прошел митинг дальнобойщиков против введения оплаты за проезд по федеральным трассам. В акции протеста приняли участие около 150 человек.

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Напомним, система «Платон», которая предусматривает сбор финансовых средств за проезд по федеральным трассам была введена 15 ноября 2015 года. В рамках этой системы все большегрузные автомобили массой более 12 тонн обязаны оплачивать проезд в счет возмещения вреда, причиняемого дорожному покрытию. Собранные деньги направляются на федеральные и региональные дорожные проекты.