Мурманск, 30 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура Мурманской области выявила нарушения в деятельности организации, которая занимается уничтожением останков рыбы, погибшей в садках предприятий аквакультуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

sierrasue7 Скелет рыбы

«ООО «МУП Экобиопром» осуществляет деятельность по уничтожению биологических отходов, в том числе трупов животных, рыбы и других отходов животного происхождения, путём сжигания в крематорной установке, — пояснили в прокуратуре. — Биологические отходы подлежат немедленному уничтожению, а место хранения такого вида отходов — незамедлительной дезинфекции. ООО «МУП Экобиопром» допускает длительное хранение биологических отходов лосося атлантического, поступивших из неблагополучных садковых комплексов ООО «Русское море — Аквакультура», на промплощадке Общества в районе посёлка Сангородок в Кольском районе Мурманской области». По данным ведомства, до сих пор не уничтожены 9 тонн отходов.

Напомним, ранее в отношении руководителя компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Однако требования прокурора уничтожить отходы выполнены не были, теперь провести работы правонарушителя обязал Кольский районный суд Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году из-за вспышки неизученного заболевания серьёзно пострадала рыбная отрасль региона. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги. По мнению чиновников, причинами появления залежей мёртвой рыбы стали отсутствие актуальной нормативно-правовой базы, устанавливающей чёткие требования к предприятиям аквакультуры в сфере экологической безопасности, недостатки в организации производства, неготовность предприятия к массовой гибели рыбы, а также недостаточно эффективный контроль.