Барнаул, 30 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. С начала 2016 года количество зарегистрированных сделок по ипотеке по всем объектам недвижимости увеличилось более чем на 18%. Об этом 30 августа сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на руководителя алтайского краевого управления Росреестра Юрия Калашникова.

Светлана Шаповалова Дом, взятый в ипотеку барнаульцами

По его словам, особенно заметен рост по ипотеке на жилые помещения: за первое полугодие число регистраций увеличилось почти на четверть. В прошлом году на фоне обвала рубля и роста процентных ставок по кредитам жители края неохотно брали ипотеку, — говорит эксперт.

«Снижение в 2015 году было. Но я не хотел бы выступать в роли эксперта по поводу рынка недвижимости в целом. Потому что в свое время был ряд публикаций, что на рынке началась стагнация — все упало, все плохо, что в банке ставка высокая и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом: за первое полугодие количество регистрационных записей об ипотеке по всем объектам недвижимого имущества увеличилось на 18,3 процента», — заключил Юрий Калашников.

По данным Росреестра, на Алтае также наблюдается рост сделок на рынке долевого строительства. С начала года число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве жилья увеличилось более чем на 8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года цена на вторичное жилье в Барнауле упала до 45,84 тысячи рублей за квадратный метр. В последний раз такая стоимость была на рынке в августе 2012-го, а перед этим 8 лет назад — в мае 2008 года.

По данным сайта «Недвижимость Алтай», жители региона стали откладывать покупку квартир в связи с неуверенностью в завтрашнем дне, отсутствием стабильного дохода или его низким уровнем, высокой инфляцией и недоступностью ипотечного кредитования.