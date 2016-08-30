Москва, 30 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Московский водитель получил уведомление о штрафе, связанном с некорректной работой системы видеофиксации нарушений. Блики фар на мокром асфальте камера приняла за выезд автомобиля на обочину, передает 30 августа радиостанция «Говорит Москва».

Ed Ivanushkin Фары. Дождь

По словам Дмитрия Вороны, оповещение о штрафе за выезд на обочину он получил 20 июля, после того, как прошел сильный дождь. На записи камеры видно, что автомобиль двигался в соответствии с правилами, а вот блик от фар попал на обочину. В начала августа водитель направил жалобу в адрес ГИБДД, однако пока не получил ответа.

Ранее автовладельца собирались оштрафовать за то, что тень от его автомобиля пересекла сплошную линию. Затем ГИБДД отменило постановление о штрафе, назвав инцидент техническим сбоем в работе комплекса видеофиксации.