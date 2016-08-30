Москвич получил штраф за блик фар на мокрой дороге
Москва, 30 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Московский водитель получил уведомление о штрафе, связанном с некорректной работой системы видеофиксации нарушений. Блики фар на мокром асфальте камера приняла за выезд автомобиля на обочину, передает 30 августа радиостанция «Говорит Москва».
По словам Дмитрия Вороны, оповещение о штрафе за выезд на обочину он получил 20 июля, после того, как прошел сильный дождь. На записи камеры видно, что автомобиль двигался в соответствии с правилами, а вот блик от фар попал на обочину. В начала августа водитель направил жалобу в адрес ГИБДД, однако пока не получил ответа.
Ранее автовладельца собирались оштрафовать за то, что тень от его автомобиля пересекла сплошную линию. Затем ГИБДД отменило постановление о штрафе, назвав инцидент техническим сбоем в работе комплекса видеофиксации.