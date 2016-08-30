Севастополь, 30 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Сеть ярмарок выходного дня и организация площадок мелкооптовой торговли поможет снизить цены на сельхозпродукцию, взвинченные посредниками. Об этом на аппаратном совещании 29 августа заявил начальник ГУ потребительского рынка Эдуард Петров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Данные мониторинга цен на овощи и фрукты на рынках Севастополя показали, что конечная цена для местных покупателей троекратно возрастает из-за цепочки посредников.

Для снижения цен на сельхозпродукцию в городе с 3 сентября откроют три мелкооптовые площадки, которые будут работать пять раз в неделю: с четверга по понедельник. Местным производителям, фермерам и хозяйствующим субъектам, способным обеспечить минимальные цены, будет дан «зеленый свет».

«Они будут представлять собой мелкооптовый сельскохозяйственный рынок для реализации «с колес». Ранее аналогичных площадок в городе не было», — рассказал Эдуард Петров.

По его словам, также набирают обороты ярмарки выходного дня, где для производителей и фермеров половина торговых мест может быть предоставлено на бесплатной основе. В августе количество подобных площадок увеличено до 10 и дополнительно создано 75 торговых мест.

«Заявки производителей на такие ярмарки продолжают поступать от местных производители винограда, огурцов, молочных товаров», — добавил Петров.