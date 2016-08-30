Рига, 30 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. По предложению местного отделения латвийской организации Daugavas Vanagu Latvijā («Соколы Даугавы», объединение ветеранов латышского легиона Ваффен СС) в городе Лимбажи снесли памятник в честь погибших во время Великой Отечественной войны советских моряков, сообщает LETA.

Латышские эсесовцы. 1943

Как заявил председатель лимбажского отделения Daugavas Vanagi Latvijā Гунарс Гринбергс, памятник был установлен в 1974 году, и он был посвящен 26 советским морякам, которые 4 июля 1941 года погибли в Лимбажи в бою против местных националистов.

Самоуправление разрешило обществу его демонтировать и благоустроить территорию. На эти цели из госбюджета обществу выделили 8000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, памятник был открыт 40 лет назад, 7 мая 1975 года в честь 26 моряков Краснознаменного Балтийского флота, которые погибли в июле 1941 года, защищая город Лимбажи от гитлеровцев и их приспешников. Это железобетонная конструкция, напоминающая нос корабля. Со временем с нее исчезли якорь и цепи — видимо, кто-то сдал их в металлолом. Пропала и табличка, которая была «паспортом» памятника.

Лимбажское отделение общества Daugavas vanagi заявило, что хочет привести сквер в порядок. Вместо памятника советским морякам они планируют установить флагшток высотой 16−18 метров с флагом города.

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