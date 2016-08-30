Бишкек, 30 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Данные о мощности взрыва, произошедшего в Бишкеке сегодня, 30 августа, в 9:33 по местному времени (6:33 по московскому времени), противоречивы: местные СМИ, ссылаясь на разные источники в правоохранительных органах, сообщают о том, что она составляла от 6 кг до 100 кг в тротиловом эквиваленте.

sntat.ru Террорист

Напомним, водитель-смертник на микроавтобусе Mitsubishi Delica протаранил западные ворота посольства Китая в столице Киргизии. Машина въехала на территорию дипломатического комплекса и там взорвалась.

Сообщается о трех сотрудниках диппредставительства, получивших осколочные ранения: предположительно, охранник и два садовника.

Достоверно известно, что на месте взрыва образовалась воронка радиусом около 2 метров, а фрагменты автомобиля отбросило на расстояние до 500 метров.

В результате взрыва пострадали здания, входящие в комплекс посольства КНР: выбиты стекла, взрывом сорвана часть покрытия фасада.

Взрывной волной выбиты стекла в окрестных зданиях, а на стройке неподалеку со стен дома сбило уложенный накануне кафель. Также, по неподтвержденной информации, несколько окон в результате взрыва было разбито в расположенном неподалеку здании посольства США.

По словам прибывшего на место чрезвычайного происшествия вице-премьера Жениша Разакова, это был целенаправленный взрыв. «Трое пострадавших отправлены в больницу. Посла Китая в Киргизии в момент взрыва в посольстве не было», — подытожил высокопоставленный чиновник.