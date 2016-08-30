Новосибирск, 30 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Новосибирске увольняется заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии города Андрей Аркашов — он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, пишет «Континент Сибирь», ссылаясь на начальника ДЭЖиКХ Сергея Клестова. В мэрии Новосибирска информацию об увольнении чиновника ИА REGNUM подтвердить пока не смогли, заявив, что соответствующие документы к ним еще не поступали.

Александра Побирей Увольнение

Андрей Аркашов курировал выполнение капитального ремонта в Новосибирске. Возможно увольнение связано с критикой выполнения программы, которая уже неоднократно выссказывалась различными чиновниками и общественниками. Недавно, новосибирские городские власти заявили, что вынуждены расторгнуть 85 договоров на проведение работ в многоквартирных домах. А в 2015 году после негативной оценки программы капитального ремонта в Новосибирской области и в Новосибирске со стороны губернатора области Владимира Городецкого в отставку ушел министр ЖКХ Денис Вершинин.

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По данным министерства ЖКХ и энергетики региона, на территории области за 2014−2015 годы отремонтировано 482 многоквартирных дома, из них 337 — в Новосибирске и 145 — в области. На 2016 год запланированы работы в 658 домах (включая девять специальных счетов), в том числе 633 — в Новосибирске, 25 — в области. По плану в 284 дамах работы выполнены, в 181-ом — работы ведутся, по 193 МКД технический заказчик занимается организацией работ по капитальному ремонту.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт на счете (счетах) регионального оператора Новосибирской области за период с 1 августа 2014 года по 12 июля текущего года составляет 76,1%, в том числе по городу Новосибирску — 78,3%. Размер минимального взноса в многоквартирных домах Новосибирской области в 2014 году составлял 5,6 руб. за кв. м в месяц, в 2015—2016 годы — 6,1 руб. за кв. м в месяц. Сумма начисленных взносов в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, с 1 августа 2014 года по 30 июня 2016 года составила 2,8 млрд рублей. Оплачено взносов на капитальный ремонт за указанный период чуть больше 2,1 млрд рублей. Договоры на выполнение работ заключены на сумму почти 2,5 млрд рублей. До конца года планируется заключить договоры на сумму до 1,5 млрд рублей. По документам оплата работ и услуг за период действия региональной программы произведена на сумму более 973,8 млн рублей.