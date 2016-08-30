Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Для жителей и гостей Ростова-на-Дону подготовлена первая интерактивная квест-экскурсия по городу. Выполнить задания можно будет как на официальном туристском портале, так и с помощью мобильного приложения, которое будет доступно пользователям Android. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в горадминистрации.

rostov-gorod.ru Мобильное приложение

Маршрут будет состоять из нанесенных на план города точек, нажав на которые, пользователь будет решать определенные задания. Ожидается, что при прохождении квеста будут использованы 3D-изображения, символического компаса.

Над такой необычной экскурсией работает целая команда специалистов. Прогулка займет у пользователя от одного до двух часов. Прерваться от квеста можно будет в любой момент, а затем вновь вернуться к экскурсии. Обойдется всё удовольствие в 499 рублей.

Напомним, что в конце июня на Дону был запущен интернет-портал. Путеводитель и гид получил название «Тихий Дон» и призван привлечь туристов в Ростовскую область.