Вильнюс, 30 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Литве разгорелся скандал вокруг общественных закупок для литовской армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 августа. Литовская армия, осуществляя в 2014 году покупку стоимостью 173,8 тыс. евро, приобрела доску для резанья продуктов за 180 евро, когда идентичная доска в магазине на тот момент стоила 28 евро, нож для хлеба — за 142 евро, хотя его цена в магазине — 13 евро.

StockSnap Кухонные принадлежности

Для жаркого в армии используется вилка за 184 евро, дуршлаг — за 70 евро, точилка для ножей — за 103 евро, нож для мяса — за 250 евро, ситечко — за 161 евро, ковшики разных размеров — за 243 евро и 258 евро,. Такие результаты проверки сегодня объявила Служба по общественным закупкам. Стоимость упомянутой кухонной утвари примерно в восемь раз выше рыночной стоимости.

Кухонную утварь армия покупала у компании Nota bene — единственной компании, представившей предложение для этой закупки. Nota bene с 2006 года выиграла более 50 различных конкурсов по общественным закупкам, объявленных Литовской армией. Общая стоимость закупок достигает 30 млн евро. Компания также является одним из 10 крупнейших поставщиков армии.

«Конкурсы с одним участником и многолетние связи с одним поставщиком исключают рациональный взгляд покупающих организаций на использование государственных средств — это можно сказать как об этой, так и о других сделках Литовской армии и Nota bene, — говорит директор Службы по общественным закупкам Диана Вилите. — Сильная армия должна пользоваться качественной утварью полевой кухни, но в этом случае лояльность по отношению к старому поставщику одолела рациональность, которую могла бы продемонстрировать любая домохозяйка, которая хоть держала в руке поварешку».

Упомянутая покупка была осуществлена согласно предварительному договору о покупке запасных деталей и агрегатов для полевой кухни стоимостью 1,622 млн евро, подписанному в 2014 году с этой компанией. Согласно такому договору, покупающая организация может приобретать у поставщика товары на заранее предусмотренных условиях и может не объявлять отдельный конкурс. Служба по общественным закупкам по просьбе правоохранительных учреждений выполнила анализ упомянутых договоров и нашла в них нарушения.

Например, в договоре было указано, что производителем всех товаров является Karcher-Futuretech GmbH (за исключением нескольких товаров производителя Dometic), но были доставлены товары и других производителей. На товары компания просто наклеила наклейки с названием Karcher-Futuretech GmbH.

Как указано в анализе, выполненном Департаментом централизованного внутреннего аудита Министерство обороны, Литовская армия приняла и рассчиталась за товары, несоответствующие требованиям договора, и с учетом рыночных цен переплатила за них.

Литовская армия планировала приобрести запасные детали и агрегаты для полевой кухни за 724 тыс. евро, однако Nota bene предложила в два раза больше — 1,622 млн евро, и это показалась приемлемым. В выводах Службы по общественным закупкам подчеркивается, что покупающая организация должна была не увеличивать запланированную сумму, а получить предложение, стоимость которого не превышает ранее намеченную сумму.

Служба по общественным закупкам нашла нарушения и в других покупках Литовской армии. Констатировано, что заключенный Литовской армией и Nota bene договор о покупке 4 комплектов предназначенных для проживания военных палаток стоимостью 240 тыс. евро осуществляется непрозрачно — в документах систематически не совпадают даты, сертификаты о том, что представители армии были обучены эксплуатировать палатки, выданы раньше, чем армия приняла покупки. Комплекты приборов, инструментов и запасных деталей, которые обязательны с учетом технической спецификации палаток, во время проверки не были представлены, поэтому в выводах Службы по общественным закупкам указывается, что армия приняла от поставщика оборудование, которое не соответствует требованиям, указанным в документах о покупке и договоре.

Отрицательную оценку получила и покупка военных лопаток стоимостью 1,342 евро, когда Литовская армия, отклонив все другие предложения, объявила победителем конкурса компанию Nota bene, предложившую самую высокую цену — 1,522 млн евро.

Служба по общественным закупкам рассматривает претензию, полученную от поставщика по поводу еще одной покупки Литовской армии. В конкурсе победителем вновь стала компания Nota bene, с которой был подписан предварительный договор о поставке одеял стоимостью 126,8 тыс. евро. Предложение другого поставщика, который предложил 66,4 тыс евро, было отклонено как несоответствующее требованиям технической спецификации.