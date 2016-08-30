Орел, 30 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. На 44% подорожала гречка в Орловской области за последний год, при этом власти уверены, что все — в рамках общероссийских тенденций. Ситуация с ценами, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, обсуждалась на аппаратном совещании 29 августа.

Ashumova Diana Гречневая каша

Начальник управления координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области Константин Давыдов со ссылкой на результаты мониторинга по данным Росстата сообщил, что Орловская область находится на втором месте среди регионов Центрального федерального округа по самой низкой стоимости хлеба, на пятом месте — по стоимости молока, на шестом — по стоимости картофеля, подсолнечного масла и сахара.

За последний год, как отмечалось — с августа 2015 года — в целом стоимость набора социально значимых продовольственных товаров выросла на 9% или на 262 рубля. За прошедший месяц стоимость набора социально значимых товаров снизилась на 0,7%, что составило 24 рубля.

Впрочем, согласно данным мониторинга, цены на целый ряд продовольственных товаров, в том числе на говядину, свинину, рис и пшено, морковь и лук даже ниже, чем в 2015 году. Например, морковь по сравнению с прошлым годом стала доступнее сразу на 40%, рис — на 14%, свинина и говядина, соответственно, подешевели на 5% и 3%.

С другой стороны, целый ряд товаров за последние месяцы существенно подорожал. Рекордсменом здесь стала гречневая крупа, которая выросла в цене на 44%. Чай стал дороже на 27%, на 15% подорожала мороженая рыба.

В правительстве региона заверили, что рост цены на гречку соответствует общероссийской тенденции, при этом в Орловской области этот продукт дешевле, чем в среднем по России, на 7%. Вместе с тем, Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рекомендовано провести анализ ситуации с ростом цен на гречневую крупу в регионе.

Отметим, что Орловская область входит в число регионов — основных производителей гречки: в этом году, по прогнозу, урожай может составить около 85 тыс. тонн. Более того, эксперты прогнозируют рекордный урожай этой культуры в целом по стране.

Добавим, что резкий рост цен на гречневую крупу за последние недели был зарегистрирован в целом ряде регионов России — в Хабаровском крае гречка подорожала до 110 рублей за килограмм, подорожала она в Приморье, в Хакасии, Омске, Калужской области, Северной Осетии.