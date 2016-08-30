Тегеран, 30 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Максимум три контракта заключит Иран по новой модели нефтяных контрактов (IPC) с иностранными инвесторами до марта 2017 года. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голям-Реза Манучехри, пишет портал Оil-gas-energy.

businessinsider.com.au Нефтедобыча в Иране

Манучехри пояснил, что в случае успешного развития ситуации к концу текущего года Иран подпишет два или три контракта на основе новой модели, так как до конца 2016 года остался относительно недлинный период. Кроме того, чиновник подчеркнул, что надеется, что последние поправки к новой модели нефтяных контрактов могут быть утверждены Тегераном уже на этой неделе. После чего их рассмотрит парламент, который примет решение утверждать поправки или нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иранские власти в июле одобрили новую модель нефтяных контрактов для зарубежных инвесторов. IPC необходима, чтобы повысить привлекательность иранских месторождений черного золото для крупных иностранных компаний, особенно в условиях восстановления Ираном своей доли на мировом рынке. Так, Тегеран предлагает иностранцам комплекс работ в области разведки, разработки и производства углеводородного сырья, а также участие в разработке 10 015 крупных месторождений черного золота.

Новым в модели нефтяных контрактов стало то, что теперь они могут быть долгосрочными: до 20 лет с возможностью продления еще на пять лет. Раньше заключить нефтяное соглашение с иранцами можно было максимум на семь лет. Это не позволяло в значительной степени окупать инвестиции. Еще одно условие — зарубежные инвесторы обязаны создавать СП с иранскими предприятиями, чтобы Иран имел возможность заимствовать новые технологии добычи нефти и газа.

Отметим, что одобрение новой модели нефтяных контрактов произошло не сразу. Сначала препятствовал многочисленные бюрократические проволочки, потом (и в основном) — споры в правительстве. Противники IPC обвинили правительство в измене, после чего совещательный орган могли не вести с ними переговоры. Другая группа подняла вопросы о модели этих договоров, и правительство пошло им навстречу. В итоге к компромиссу все-таки удалось прийти, и договор с некоторыми коррективами был одобрен экономическим совещательным органом иранского правительства.

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В феврале текущего года замминистра нефти ИРИ Рукн ад-Дин Джавади говорил, что страна планирует к марту 2017 года привлечь $10−15 млрд в рамках IPC. Тогда не уточнялось, о каких конкретно странах идет речь и о скольких контрактах. Однако первоначальная цель была поставлена на таком уровне.

Но планы меняются. И, как в середине августа сообщало ИА REGNUM, Иран за ближайшие пять лет намерен привлечь уже более $185 млрд в свой нефтегазовый сектор благодаря новой модели нефтяных контрактов. По мнению Тегерана, IPC привлекательна с точки зрения инвестиционной среды в государстве, политической стабильности на внутреннем рынке, а также безопасности и высокой доходности на вложенные средства. Более того, за десять лет ИРИ хочет за счет IPC увеличить иностранное финансирование отечественных нефтегазовых проектов на $501 млрд.

Примечательно, что после того, как власти Ирана одобрили новую модель инвестиционных контрактов, нефтяники решили изменить уже действующие договоры о поставках углеводорода. Например, NIOC хочет перевести спотовые контракты, заключенные с европейскими клиентами, в долгосрочные.