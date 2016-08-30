Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Управление Министерства культуры РФ по СЗФО допустило нарушения законодательства при осуществлении государственного контроля и надзора за сохранением, использованием и охраной объектов культурного наследия. Об этом сегодня, 30 августа, сообщило управление Генпрокуратуры РФ в СЗФО.

https://vk.com/club20996211 Приютино. Фото из группы музея-усадьбы в соцсети

В связи с этим заместитель генерального прокурора Александр Гуцан внес представление об устранении нарушений руководителю окружного управления Минкультуры Сергею Булавскому.

«Установлено, что чиновниками ведомства при осуществлении государственного контроля и надзора в рассматриваемой сфере деятельности не во всех случаях осуществлялись надлежащим образом возложенные полномочия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В частности, не были организованы мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных плакатов в музее-усадьбе «Приютино» (Всеволожский район Ленобласти), где неоднократно бывал великий русский поэт Александр Пушкин и другие деятели российской культуры XIX века. Аналогичное нарушение было допущено в отношении «Музея Ф.М. Достоевского».

Также прокуратурой выявлены нарушения при внесении информации в единый реестр проверок, при рассмотрении обращений граждан. Кроме того, установлен факт неисполнения полномочий по привлечению к ответственности лиц, не уплативших в срок административный штраф.

«Устранение нарушений закона находится на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — отметили в прокуратуре.

Для справки:

Усадьба «Приютино» принадлежала Алексею Николаевичу Оленину, первому директору Публичной библиотеки, президенту Академии художеств. В доме А.Н. Оленина собирались члены так называемого «оленинского кружка» — известные поэты, писатели, художники, стремившиеся к творчеству и свободному выражению своих мыслей.