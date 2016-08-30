Якутск, 30 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Якутии продолжается набор учащихся в 31 учреждение профессионального образования районов республики. Свободные места там остались, но говорить о том, что там недобор, пока рано, заверила корреспондента ИА REGNUM руководитель отдела СПУ министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики Нюргуна Соколова.

Роман Нагорный Учебная аудитория

По её словам, набирать учащихся многопрофильные лицеи, колледжи и техникумы будут до 1 декабря, и до этого времени свободные места в учреждениях профобразования нельзя считать недобором. Нюргуна Соколова также рассказала, что этот срок раньше был короче на 2 месяца: набор колледжи и техникумы могли осуществлять только до 1 октября.

«В соответствии с законодательством профессиональное образование является общедоступным, принимают по среднему баллу аттестата, — пояснила руководитель отдела СПУ министерства профобразования республики. — Но на практике получается, что в городских учреждениях все места уже заняты и приёмные компании завершены. Миграция абитуриентов происходит таким образом, что в первую очередь в высшие учебные заведения зачисляются, потом в популярные средние профессиональные организации. Те, кто не поступил, куда хотел, будут уже заполнять свободные места, которые остались в остальных образовательных организациях».

Нюргуна Соколова акцентирует внимания не том, что все профучреждения, где ещё остались места, находятся в районах Якутии, так как студенты очень хотят учится в Якутске. Тем не менее, угрозы расформирования районных профессиональных учреждения образования нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 5 лет доля тех, кто выбирает после 9-го класса среднее профессиональное образование, то есть колледж или техникум, увеличилась на 10% — с 34% до 44% или с 400 тыс. до 500 тыс. человек.