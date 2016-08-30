Киев, 30 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине боевые действия шли на всех основных участках фронта — Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Данную информацию 30 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР, пресс-центр штаба АТО и пресс-служба Донецкой горадминистрации, передает ИА REGNUM.

Rorsah-photo «Смерч»

Так, по данным мэрии Донецка, 29−30 августа ВСУ обстреляли позиции ВС ДНР в пгт. Еленовке, Старомихайловке, Александровке, Трудовском, а также в Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. При этом серьезно пострадали жилые кварталы, в частности разрушено и повреждено 15 домов, ранения получил один гражданский.

«Куйбышевский: пр. Кремлевский (1 дом) — попадание в дверь подъезда. Дверь разорвало. Кировский пос. Старомихайловка: ул. Ленина (1 дом) — окна вылетели, стена побита осколками; ул. И. Марченко (2 дома) — побиты окна. Петровский пос. Трудовские: ул. Марка Озерного (1 дом) — дом уничтожен полностью. Пос. Александровка: ул. Горького (1 дом) — прямое попадание в крышу; ул. Ленина (1 дом) — осколками повреждена крыша. В ночь на 30 августа обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. Киевский: ул. Дворжака (1 дом) — прямое попадание в кровлю; ул. Засядько (котельная) — попадание; ул. Новосенная (1 дом) — попадание; ул. Дубровинского (1 дом) — попадание; ул. Дубровинского (1 дом) — попадание. По имеющимся данным 1 человек ранен. Куйбышевский район: ул. Светличная (1 дом) — прямое попадание. Кировский район пос. Старомихайловка: ул. Чкалова (1 дом) — прямое попадание в дом. Также обстрелу подвергся пгт. Еленовка: ул. Новоселова (1 дом) — прямое попадание. Жертв нет», — информирует пресс-служба.

Также 30 августа в результате артобстрела повреждены три участка газопровода в Киевском и Петровском районах. Отключены от газоснабжения 50 абонентов.

В то же время главы районных администраций Донецка информируют о ранении двух мирных жительниц. «В результате обстрела Петровского района ранения получила женщина 1975 года рождения», — рассказал ДАН глава района Максим Жуковский.

Кроме того, по данным главы Киевского района Валентина Левченко, в результате прямого попадания снаряда в котельную получила ранение одна из работниц. «Ночью была ранена женщина 1957 года, она является работником котельной по адресу Засядько, 15. Там зафиксировано прямое попадание, женщина госпитализирована в больницу», — сказал Левченко.

В свою очередь источник в военном ведомстве ДНР информирует, что прошлой ночью подразделения ВСУ выпустили 215 мин, артиллерийских и танковых снарядов по позициям ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Донецк, Минеральное, Еленовка, Коминтерново, Сосновское и Красный Партизан. «Было выпущено 153 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм, 56 мин калибрами 82 и 120 мм и шесть танковых снарядов», — уточнил силовик.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 14 обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным военного ведомства, 29 августа под обстрел попали позиции ЛНР в селах Логвиново, Калиново, Калиновка, Желтое и Нижнее Лозовое, г. Первомайск и на окраине пгт. Станично-Луганское (район памятника князю Игорю). При этом украинские войска использовали 152 мм артиллерию, 82 и 120 мм минометы, СПГ и АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 30 августа спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 91 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 46 — на Донецком, 25 — на Луганском и 20 — на Мариупольском направлениях."На Донецком направлении в течение суток противник нанес 11 артиллерийских ударов по Невельскому, Авдеевке, Керамику, Пескам, Зайцево, Дачам и Кадеме, в общем выпустив более 40 снарядов калибра 152 мм и более 200 — калибра 122 мм», — сказала Баранова.

При этом от Невельского до северных районов Светлодарской дуги ВС ДНР использовали минометы различного калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, активный минометный огонь велся по позициям ВСУ в Кирово, Троицком и Авдеевке. По украинским войскам в Верхнеторецком и Луганском войска ДНР неоднократно применяли бронетехнику, «по укреплениям в Песках и Каменце вели огонь из танков».

Баранова сообщила, что украинские войска в Новоалександровке, Крымском и Станице Луганской (Луганщина) подверглись минометным, гранатометным и пулеметным обстрелам. «В Желтом враг задействовал БМП», — добавила майор.

Она также отметила, что позиции ВСУ в Красногоровке (Мариупольское направление) ВС ДНР обстреляли из РСЗО, а в Широкино — из минометов, гранатометов и пулеметов. «В Красногоровке, Павлополе и Тарамчуке противник использовал минометы, Марьинку обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Талаковке и Гранитном вел огонь из стрелкового оружия», — подытожила Баранова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские силовики 520 раз нарушили режим прекращения огня. По его словам, ВСУ выпустили 80 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 390 мин калибра 82 мм и 120 мм, а также произвели 10 танковых выстрелов. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Басурин отметил, что в результате ведения боевых действий повреждения получили 33 домостроения, два солдата ДНР получили ранения.