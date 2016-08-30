Красногорск, 30 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Жителей Подмосковья министерство чрезвычайных ситуаций региона предупредило о грозе с сильным ветром и градом, которая ожидается днем 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ведомства.

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«30 августа 2016 года в Подмосковье ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе усиление ветра с порывами 15−20м/с», — отметили в ГУ МЧС России по Московской области.

По словам специалистов, во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев и повреждение слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах.

Жителям области рекомендуется закрыть окна в помещениях. По возможности поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять машину вдали от деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и опасные места.

Как, в свою очередь, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра, 30 августа в области днем будет кратковременный дождь, местами гроза, температура по области 23…28°, ветер юго-западный и западный, 5−10 м/с местами с порывами 12−17 м/с.