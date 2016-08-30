Москва, 30 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Почти две трети жителей России (61%) признались, что «низкие доходы, нехватка денег» более всего осложняют их семейную жизнь. Каждый пятый респондент (21%) сетует на «бытовые трудности». 19% граждан жалуются на «плохое здоровье, трудности с лечением». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

17% респондентов боятся потерять работу. 16% устали и переутомились. 15% испытывают недостаток свободного времени. 13% не устраивает жильё. 11% опрошенных граждан осложняет жизнь безысходность и отсутствие перспектив в жизни.

Меньше всего сложностей жителям России доставляют «плохие отношения в семье» (3%) и пьянство, наркомания близких людей (3%). 6% затруднились ответить.

Опрос проведен 5 — 8 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.