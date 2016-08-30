Самара, 30 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Предприятие «АвтоВАЗагрегат», бывшее самым крупным поставщиком «АвтоВАЗа» и накопившее значительный долг по заработной плате, признано банкротом, об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Самарской области.

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«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — отмечено в документах. Следующее заседание суда, касающееся тольяттинского завода, намечено на 11 октября.

Ранее компания «Майор» из Ульяновска подала иск с требованием признать «АвтоВАЗагрегат» банкротом в связи с невыплатой долга в 2 млн рублей. Истцами выступили и другие поставщики завода.

Напомним, производство на заводе остановлено в начале июля 2015 года. Размер задолженности перед сотрудниками составляет 34 млн рублей, еще около 30 млн — долг перед дочерними компаниями. В марте 2016 года был погашен основной долг перед работниками в размере 123 млн рублей.