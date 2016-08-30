Бишкек, 30 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Власти Киргизии признали террористическим актом взрыв у ворот посольства КНР в Бишкеке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на сайте правительства страны.

kg.china-embassy.org Здание посольства КНР в Киргизии

«Вице-премьер-министр Жениш Разаков с представителями силового блока обсудит вопросы общественной безопасности в связи с произошедшим сегодня террористическим актом на территории посольства КНР в Киргизской Республике», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Бишкеке в непосредственной близости от посольства КНР прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, водитель легкового транспортного средства протаранил ворота дипмиссии КНР, после чего авто взорвалось.

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