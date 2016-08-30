Берлин, 30 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Brexit

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Великобритании и ЕС необходимо разработать новые справедливые и обязательные для обеих сторон правила для создания будущих связей, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава дипломатии ФРГ выступил на пресс-конференции ведомства, в ходе которой он отметил, что в интересах Соединенного Королевства начать процесс выхода из Евросоюза с учетом экономического воздействия, которое становится все более очевидным.

Напомним, за решение о выходе из состава ЕС в ходе референдума 23 июня проголосовало большинство граждан Великобритании. По итогам голосования победу с результатом 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.