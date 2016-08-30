Москва, 30 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Движение поездов на монорельсе восстановлено, сообщает пресс-служба метрополитена Москвы. В ведомстве отметили, что поезда остановились из-за работ по техническому обслуживанию контактной сети.

Lutex Московская монорельсовая дорога

«Станции открыты на вход и выход», — сообщает пресс-служба.

Ранее в столичном метро обещали завершить работы по техобслуживанию контактной сети к 11:00 часам.

Напомним, ранее движение поездов от ВДНХ до станции «Тимирязевская» было остановлено по техническим причинам. Для проезда пассажирам рекомендовали ехать трамваями маршрута №17.