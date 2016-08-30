Москва, 30 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Действующее законодательство не обеспечивает осуществление полноценного валютного контроля и пресечения противоправного вывода капиталов из Российской Федерации. Ответственность за нарушения в сфере валютного контроля, не соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальнейшему выводу капиталов. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

publicdomainpictures.net Вывоз капитала

В результате совершения импортно-экспортных товарных сделок незаконный вывод капиталов из страны в 2013—2015 годах составил 1,2 трлн руб. (отчетные данные ФТС России). Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 тыс. 374 дел об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. Наложены штрафы в размере 663,4 млрд руб.

Было установлено, что в 2013—2015 годах происходило увеличение числа случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались. «Количество таких дел ежегодно заметно растет. Так, в 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в I-м квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Сергей Штогрин.

Также отмечена недостаточная работа таможенных органов в части установления оснований для взимания таможенных платежей, низком качестве подготовки документов по защите интересов таможенных органов в судебных инстанциях, а также отсутствии персональной ответственности должностных лиц таможенных органов за результаты подготовки материалов к судебным разбирательствам.

В целом, по мнению аудитора, работу федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж, нельзя назвать эффективной.

Действующее законодательство предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов. Уголовным кодексом РФ такое деяние наказывается, в частности штрафом в размере 200−500 тыс. руб. «Такие суммы штрафа не компенсируют последствий вредных деяний, так как не увязаны с суммами допущенных правонарушений», — отметил Штогрин.

Счетная палата с учетом выявленных нарушений и недостатков сформулировала комплекс предложений по исправлению ситуации в сфере валютного контроля, которые направлены в правительство России. Кроме того, информационные письма направлены в Минфин и Центробанк, отчет — в палаты Федерального Собрания РФ.