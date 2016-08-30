Екатеринбург, 30 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое участников массовой драки возле торгового центра «Дирижабль» отданы под суд. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской областной прокуратуре.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Драка произошла вечером 12 января и вызвала широкий общественный резонанс. По данным силовиков, всего в ней участвовали порядка 80 человек. Двое (24-летний Реваз Тамоев и 31-летний Раджи Джавоян) отданы под суд. Их обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Они якобы причинили тяжкий вред здоровью некого Гурама Давришяна.

Отметим, Реваз Тамоев скрылся, но в городе Туапсе его нашли и доставили в Екатеринбург. Рассматривать дело будет Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.

При этом личности остальных участников драки установить пока не удалось. Дело против них выделено в отдельное производство.