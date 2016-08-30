Чита, 30 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Забайкальские аграрии приступили к уборке зерновых культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края. Одними из первых уборочные работы начали хозяйства Приаргунского, Краснокаменского, Калганского, Чернышевского, Шилкинского и Нерчинского районов.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

По оперативным данным, на 30 августа зерновых и зернобобовых культур скошено на площади 1 590 гектаров, из них свыше 1 тыс. гектаров в Приаргунском районе. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Племзавод Дружба» обмолотили более 800 гектаров пшеницы и в ООО «Забайкалагро» в селе Улан скосили 182 гектара и обмолотили чуть более 50 гектаров пшеницы.

Как прогнозируют специалисты краевого Минсельхоза, массово к уборке зерновых хозяйства края приступят 10 сентября. «Пока уборку в крае начали всего восемь хозяйств. Объемы работ еще не значительные. Ежегодно массово к уборке зерновых в крае приступают в первой декаде сентября», — отметил начальник отдела растениеводства Роман Катников.

Стоит отметить, что в этом году из-за аномально высоких температур аграрии Забайкалья понесли большие потери. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке специалистов, объем собранного в крае зерна составит не более 90 тыс. тонн при планируемом сборе 220 тыс. тонн. Предварительный ущерб от недобора урожая составит более 1,1 млрд рублей.