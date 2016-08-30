Салехард, 30 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа во время бурения скважины погибли трое рабочих, сообщает 30 августа следственное управление СК РФ по региону.

Skitterphoto Столб ЛЭП

Трагедия произошла вечером 29 августа в 100 км от населенного пункта Газ-Сале. По предварительным данным, сотрудники ООО «Сибгазсервис» выполняли откачку воды, производя бурение скважины под фундамент опоры ЛЭП. Два работника спустились в скважину, чтобы отцепить застрявшую за металлическую конструкцию помпу, и почувствовали себя плохо.

К ним на помощь спустился еще один работник, все трое скончались. Начальник участка смог самостоятельно поднять тело одного из погибших на поверхность. На место ЧП отправлена следственно-оперативная группа. Подробности трагедии уточняются.