Владивосток, 30 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Дальневосточные губернаторы разместили 11 лотов, которые будут разыграны на благотворительном аукционе «Поможем природе» в рамках проведения второго Восточного экономического форума. Самыми дорогостоящими стали лоты амурского главы Александра Козлова: две картины стоимостью более 1 миллиона рублей можно будет выкупить, подняв цену каждой ещё на 10%. Наименее затратной в этом плане оказалась картина от Вячеслава Шпорта — 50 тысяч рублей. Губернаторы представили на выбор гостей экскурсии, мужскую рубаху, эскимосскую байдару и даже бочонок с икрой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Айнский халат от Олега Кожемяко

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Два лота на общую сумму 1 040 000 рублей разместил губернатор Амурской области Александр Козлов. Так глава региона оценил две картины народного художника РФ Александр Тихомирова, написавшего «Благовещенье» и «Богоматерь Албазинская».

Сувенир из клыка моржа с самородками от губернатора Магаданской области Владимира Печёного будет стоить не менее 156 тысяч рублей.

Сувенир из клыка моржа от Владимира Печёного

Глава Приморского края Владимир Миклушевский за 100 тысяч рублей предложил отправиться в восьмичасовой круиз на яхте по Дальневосточному морскому биосферному заповеднику. Из Владивостока судно пройдёт по следующему маршруту: вдоль островов Пахтусова, Кротова, Сергеева Желтухина, затем направится к острову Стенина, пройдёт между островов Матвеево и Большой Пелис, после чего пойдёт к островам Де-Ливрона, Гильдебранта, Дурново. Обогнув мыс Кукурумы Бакланьи и побывав в бухте Средняя, владелец лота прибудет обратно во Владивосток. На яхте предусмотрены услуги гида и сопровождающего, для туристов устроят фуршет.

Посещение природного парка «Ленские столбы» за 100 тысяч рублей разместил глава Якутии Егор Борисов. В республике уверены, что тот, кто совершит это восхитительное путешествие, сможет подобраться к разгадке тайны уникальных скал — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ленские столбы Егор Борисов

Ещё один объект ЮНЕСКО предложил Егор Борисов уже за 70 тысяч рублей. За 4 дня на байдарках или резиновых лодках кому-то предстоит преодолеть 100 километров, сплавляясь по реке Синяя. Маршрут начнётся с реки Матта до посёлка Синск с посещением природного парка «Синяя».

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин разыграет экскурсию на Курильское озеро. За 100 тысяч рублей предусмотрены посадки в районе кальдеры Ксудач и в районе вулкана Ходутка. Ещё один лот за 100 тысяч рублей — экскурсия в Долину гейзеров. Сертификат будет действовать в течение туристического сезона 2016 года, объект смогут посетить 4 человека. Третий лот от Владимира Илюхина — бочонок икры на 25 литров — обойдётся не менее 62,5 тысячи рублей.

Долина гейзеров от Владимира Илюхина

Традиционную промысловую байдару (аньяпик) на одно или два места, собранную на эластичных связях из ремней и китового уса, обтянутую шкурами животных, продаёт за 80 000 тысяч рублей губернатор Чукотки Роман Копин. В описании лота указано, что искусство постройки средних байдар сегодня сохранилось только у эскимосов посёлка Сиреники. Эти суда используют для охоты на мелких тюленей.

Аньяпик от Романа Копина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выставил айнский мужской халат. Точную копию единственного айнского изделия из крапивного волокна — входит в состав коллекции польского революционера и ссыльного каторжного Бронислава Пилсудского — оценили в 65 тысяч рублей. На протяжении уже 100 лет халат хранится в первом сахалинском музее.

Айнский халат от Олега Кожемяко

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выставил самый скромный лот. За 50 тысяч рублей он предложил картину «Тихий час» от Виталия Гинчука. Работа выполнена из шпона различных пород дерева, на ней изображён амурский тигр.

Тихий час от Вячеслава Шпорта

Благотворительный аукцион «Поможем природе» в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов житных Дальнего Востока проводится по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ставка должна минимум на 10% превышать первичную цену. Уже во второй раз мероприятие состоится в рамках Восточного экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в 2015 году как ежегодное мероприятие учредил президент России Владимир Путин. В этот раз форум пройдёт 2−3 сентября на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке. По предварительной оценке, организация обойдётся не менее чем в 600 миллионов рублей.