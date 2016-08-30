Москва, 30 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Роста доходности НПФ удалось достичь не из-за низкой инфляции, а прежде всего за счет высоких результатов инвестирования, в таких условиях глупо говорить о неэффективности накопительной пенсии. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 августа президент Негосударственной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, комментируя данные ЦБ о росте доходности пенсионных накоплений в НПФ по итогам II квартала 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Объем пенсионных накоплений под управлением НПФ с начала 2016 года увеличился на 16,2% или более чем на 331 млрд рублей. Это ощутимый рост в масштабах финансовой системы и перспектив инвестиций в экономику. Глупо продолжать твердить о неэффективности накопительной пенсии, которая, в отличие от недоиндексированной страховой пенсии сохраняет шансы на достойное будущее граждан после окончания работы и одновременно является единственным источником внутренних инвестиций в экономику», — отметил он.

Угрюмов напомнил, что 96% НПФ (53 из 55), работающих с пенсионными накоплениями, обеспечили доходность выше роста потребительских цен (3,2%). «Такие результаты НПФ удалось показать не из-за низкой инфляции, а прежде всего, за счет высоких результатов инвестирования — в среднем за 1 полугодие 2016 года пенсионные накопления увеличились на 9,96%», — пояснил эксперт.

При этом ряд НПФ показали доходность выше государственной управляющей компании, подчеркнул Угрюмов. «20 НПФ показали доходность выше расширенного портфеля ВЭБа (11,54%) — от 14,38% до 11,64%, и это несмотря на переход фондов на долгосрочную политику инвестирования. За счет вложений в более рисковые, но высокодоходные инструменты многие фонды показывают доходность выше государственной управляющей компании».

Объем пенсионных накоплений в НПФ по итогам II квартала 2016 года составил 2,02 трлн рублей, что на 1,6% выше аналогичного значения на конец I квартала, говорится в сообщении ЦБ РФ. Пенсионные резервы увеличились за второй квартал на 2% — до 1,04 трлн рублей. В целом объем пенсионных резервов и накоплений в НПФ достиг 3,1 триллиона рублей, что составляет порядка 3,7% от ВВП.