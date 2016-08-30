Владивосток, 30 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Во Владивостоке пресечена деятельность преступной группы, которая занималась поставками оружия и боеприпасов. Об этом сообщает во вторник, 30 августа, Центр общественных связей ФСБ России.

valio_subaru Оружие

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Владивостока при сбыте очередной партии оружия с поличным задержан организатор криминального бизнеса и 6 активных членов преступной группы, отвечавших за поставку, сбыт и изготовление огнестрельного оружия в подпольной мастерской», — говорится в сообщении.

В Центр общественных связей ФСБ России добавили, что в ходе следственных действий по местам проживания и работы задержанных обнаружены и изъяты 27 единиц огнестрельного боевого оружия (автоматы АК-74, АК-47, АК-103, пистолеты ПМ и ТТ, пулемет РПК), а также гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество патронов различного калибра.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.