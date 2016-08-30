Пекин, 30 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Китай, в конечном счете, проиграет, даже если он не признает решения международного суда в отношении своих территориальных претензий в Южно-Китайском море, заявил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщает 30 августа Reutrs.

mil.ru Китайские военные

«Мы попытаемся убедить Китай, особенно, когда спадет напряжение в этом вопросе, что неуважение международного арбитражного суда и игнорирование его решений, в конечном счете приведен к проигрышу Китая», — сказал Перфекто Ясай на слушаниях в Конгресса.

Международный арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Китай не имеет исторически сложившегося права на территории Южно-Китайского моря. Китай проигнорировал решение международного суда, не удовлетворившего территориальных претензий Китая на группу спорных островов Спратли, находящихся в 320 км от Китая.

Военные корабли Китая запретили филиппинским рыболовным судам доступ в район оспариваемых островов. После этого Филиппины подали иск в Международный арбитражный суд в Гааге.