Лос-Анджелес, США, 30 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Американские специалисты пришли к выводу, что состояние счастья зависит от возраста человека: пожилые люди чаще считают себя счастливыми, чем молодежь. Результаты исследования опубликованы в Los-Angeles Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ученые из университета Сан-Диего опросили более 1,5 тыс. человек в возрасте от 21 до 99 лет. Оказалось, что 90-летние респонденты чувствовали себя гораздо более счастливыми, чем те, кому не так давно исполнилось 20 лет.

По словам исследователей, их результаты подтверждают так называемый «парадокс старости». Дело в том, что люди преклонного возраста меньше переживают из-за мелочей и больше радуются жизни, тогда как молодым людям приходится сталкиваться с различными трудностями в работе и личной жизни, что грозит нервными срывами и депрессией.